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Суд оштрафовал члена «Национального движения» за неподчинение полиции


12.09.2024   19:18


12 сентября Тбилисский городской суд оштрафовал депутата Тбилисского Сакребуло (муниципальное собрание) от «Национального движения» Ираклия Надирадзе на 2 500 лари за мелкое хулиганство и неповиновение полиции.

«К сожалению, сегодня еще раз подтвердилось, что это дело не имеет никакого отношения к правонарушению. Мы видели сотрудников полиции, которые имели абсолютно противоречивые показания… Все это делается для того, чтобы помешать представителям оппозиции провести предвыборную кампанию», – заявил Надирадзе после сегодняшнего суда.

Ираклий Надирадзе был задержан 4 сентября вместе с другим членом совета «Национального движения» Ираклием Эдзгверадзе по статьям 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях Грузии. Надирадзе был освобожден под расписку вскоре после ареста, в отличие от Эдзгверадзе, которого выпустили из зала суда 6 сентября. По словам его адвоката, Эдзгверадзе предположительно подвергся насилию со стороны полиции.

По заявлению полиции, Эдзгверадзе препятствовал сотрудникам Центральной криминальной полиции в Глдани, где и проживает Эдзгверадзе, во время проводимых следственных действий, связанных с наркопреступлениями, при выполнении ими своих служебных обязанностей. Суд над Эдзгверадзе был назначен на 13 сентября.


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