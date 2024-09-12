

Все параспортсмены, не завоевавшие медали, также будут награждены 50 000 лари - премьер

12.09.2024 20:02





Аналогично Олимпийским играм, паралимпийцам будет передано вознаграждение такого же размера, все параспортсмены, не завоевавшие медали, также получат вознаграждение в размере 50 000 лари, - об этом сообщил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в ходе выступления на церемонии встречи паралимпийцев.



По словам премьера, решение о представлении к наградам уже принято, и завтра паралимпийцам будут вручены ордена.



«Перед Паралимпийскими играми мы сделали заявление, что аналогично Олимпийским играм, для медалистов будет установлено вознаграждение такого же размера, и, конечно, эти награды будут вручены в кратчайшие сроки. В данном случае я также хотел бы отметить, что все параспортсмены, не завоевавшие медаль, также получат вознаграждение в 50 000 лари. Ценить ваши успехи - наш особый долг.



Также хочу напомнить, что вместе с председателем парламента мы приняли решение о награждении всех медалистов, они представлены к высшим государственным наградам. Также представлена к высшей государственной награде Ирма Хецуриани, а тренеры - к соответствующим наградам. Решение о представлении к орденам уже принято, и эти ордена, высшие награды, будут вручены вам завтра, и я хотел бы поздравить вас заранее. Хочу поблагодарить Паралимпийский комитет, лично господина Рати за особые усилия, он вложил всю душу и сердце в развитие параспорта, и спасибо ему за его работу.



Особая благодарность, естественно, всем соответствующим федерациям, я хочу поблагодарить министра культуры и спорта госпожу Тею Цулукиани и министерство в целом, очень многие люди были включены в достижении успеха, который есть у нашего параспорта в целом и паралимпийской команды, и я благодарю каждого сотрудника за особый вклад, который они внесли в наш успех. Я хочу поблагодарить тренеров, врачей, техническую группу, и еще раз особое спасибо паралимпийцам, ваша победа была предметом особой гордости для каждого грузина, каждого болельщика, и спасибо вам за гордость и радость, которые вы нам подарили», - сказал премьер.





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