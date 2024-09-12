

Миссия по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ официально приступила к работе

12.09.2024 20:06





Миссия по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) сегодня официально приступила к работе для мониторинга парламентских выборов в Грузии 26 октября. По информации БДИПЧ/ОБСЕ, миссия официально приглашена правительством Грузии для наблюдения за выборами.



Наблюдательную миссию возглавляет Оуэн Мерфи. В состав миссии входят 12 международных экспертов и 30 долгосрочных наблюдателей, которые будут распределены по всей Грузии с 19 сентября. Кроме того, за несколько дней до выборов к ним добавятся 350 краткосрочных наблюдателей, приглашенных БДИПЧ.



«Миссия оценит соответствие выборов обязательствам перед ОБСЕ и другим международным стандартам, установленным для демократических выборов, а также их соответствие национальному законодательству.



Наблюдатели будут следить за всеми аспектами выборов до и после дня голосования. В частности, будут вести мониторинг соответствия процесса законодательству, хода предвыборной кампании, в том числе в онлайн-пространстве, а также работы избирательной администрации, разрешения избирательных споров и медиа-среды. Они также оценят осуществление прошлых рекомендаций БДИПЧ, связанных с выборами.



Встречи с представителями власти и политических партий, представителями гражданского общества, СМИ и международных организаций являются неотъемлемой частью наблюдения.



В день выборов миссия БДИПЧ совместно с Парламентской ассамблеей ОБСЕ, Парламентской ассамблеей Совета Европы, Европарламентом и Парламентской ассамблеей НАТО будет вести мониторинг открытия избирательных участков, процедуры голосования, подсчета бюллетеней и подведения итогов.



На следующий день после выборов международная миссия наблюдателей представит на пресс-конференции предварительные результаты наблюдения. Итоговый отчет об оценке избирательного процесса, включая рекомендации, будет опубликован через несколько месяцев после завершения избирательного процесса», - говорится в информации.





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