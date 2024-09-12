

Власть перешла на открыто антиамериканские рельсы и поставила под вопрос стратегическое партнерство с Западом - Гигаури

12.09.2024 21:27





Ситуация, сложившаяся в Грузии, драматична, но я приехала сюда не за сочувствием. Сейчас мы в решающей борьбе за защиту нашего суверенитета, независимости и демократического будущего. Мы не собираемся отступать! - об этом заявила глава неправительственной организации "Международная прозрачность - Грузия" Эка Гигаури в ходе выступления на слушаниях в Сенате США, где темой обсуждения являются «законы против неправительственных организаций и другие инструменты репрессий, направленных против демократии».



Как отметила в своем выступлении Гигаури, власти продолжили скоординированную кампанию дезинформации российскими методами, представляя гражданское общество и международных друзей как «партию глобальной войны», желающую дестабилизации Грузии.



По словам Гигаури, власть перешла на открыто антиамериканские рельсы и поставила под вопрос стратегическое партнерство с Западом.



«Я расскажу о законодательстве, враждебном к неправительственным организациям в Грузии, и поделюсь своим личным опытом правозащитника в связи с правительственными нападками. Вызывает тревогу тенденция введения ограничительных законов в отношении неправительственных организаций в различных странах мира. Впервые эти законы были приняты в России режимом Путина, за чем последовала консолидированная автократия. В таких странах, как Грузия, наряду с принятием такого типа законов, автократичные правители начинают действовать против воли большинства населения – одновременно усиливают российскую антизападную дезинформацию, а заодно разделяют общество и подрывают партнерство с США и Евросоюзом.



Чтобы добиться успеха в этой борьбе, необходимы два основных элемента: единство активных граждан, осознанным выбором которых является свобода и готовность ее защищать; и, во-вторых, мощная поддержка активного гражданского общества международным демократическим сообществом.



В случае Грузии это означает, что Соединенные Штаты должны говорить и действовать с моральным авторитетом, твердо и убедительно. За три десятилетия Америка стала для нас именно таким партнером, когда помогала грузинам защищать суверенитет, независимость и демократию…



… Введение в Грузии «российского закона» вызвало общественное волнение. Однако власти продолжили переходить красные линии, чтобы установить правление на российский манер. Поэтому парламентские выборы 26 октября фактически – референдум для грузин! Ясный выбор между демократическим, успешным европейским будущим и превращением в застрявшего в болоте сателлита России. Если грузинская демократия потерпит поражение и страна снова попадет на российскую орбиту, это уничтожит шансы на демократическое развитие и в восточном и южном соседстве Грузии. Геополитически это переводится так, Россия вновь будет отмечать нас как задний двор и превратит в сферу своего влияния», - заявила Эка Гигаури.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





