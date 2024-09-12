

Бен Кардин: Грузинский закон об «иностранном влиянии» смоделирован в соответствии с российским законом

12.09.2024 21:59





Удивительно, но закон «об иностранном влиянии» смоделирован в соответствии с российским законом, учитывая то, что Россия сделала Грузии - невероятно, что они последовали по этому пути, - заявил председатель комитета по международным отношениям Сената США Бен Кардин (Демократическая партия) в комитете по международным отношениям, где идут дебаты по теме: «Законы против неправительственных организаций и другие инструменты репрессий, направленных против демократии».



Как отметил Кардин, вызывает тревогу, что страны используют правовые системы против журналистов, оппозиционных политиков, правозащитников и представителей гражданского общества.



«В последние годы мы все чаще видим, что страны, которые мы считаем более демократичными или частично свободными, обращаются к таким законам как к инструменту репрессий. Очень тревожно, что демократии от Грузии до Индии и Турции используют свои правовые системы против журналистов, оппозиционных политиков, правозащитников и гражданского общества.



На протяжении многих лет Республика Грузия была светлой точкой в бывшем Советском Союзе, но, несмотря на массовые уличные протесты в апреле этого года, правительство приняло закон о «регистрации иностранного влияния», который вступает в силу этой осенью.



Удивительно, но этот закон смоделирован в соответствии с российским законом, учитывая то, что Россия сделала Грузии - невероятно, что они последовали по этому пути. Этот [закон] дает возможность правительству нацелиться на некоммерческие [организации] и активистов. Это попытка запугать и, в конечном счете, заглушить голоса гражданского общества, не совпадающие с правительством.



Спонсоры закона в правящей партии «Грузинская мечта» очень четко говорили о своих намерениях, каких акторов гражданского общества считали врагами. Ответственность Конгресса, и этого комитета в частности, предпринять смелые законодательные шаги, чтобы прямо противодействовать использованию этих законов и поддержать смелых активистов, которые привержены демократии», - сказал Кардин.





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