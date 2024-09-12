

«Автократы делают все, чтобы остаться у власти» - сенатор Джим Риш о ситуации в Грузии

12.09.2024 23:36





«Автократы делают все, чтобы остаться у власти» — заявил сенатор Джим Риш на слушаниях в Сенате, где обсуждается нынешняя ситуация в Грузии. Сенатор затронул тему принятия спорного закона «Об иноагентах» и назвал его «отравляющей идеей, против свободы».



«(Автократы) используют различные методы для подавления оппозиции и гражданского общества. Закон «об иноагентах) направлен против гражданского общества и оппозиции. Впервые он был принят Владимиром Путиным и распространился во всем мире репрессивными методами.



Примерами являются Азербайджан и Беларусь. Это сделано для подавления той небольшой свободы слова, которая все еще существует. В таких странах, как Судан и Сирия, существуют различные типы ограничений на то, кто и как может выражать свободу слова.



Это подрыв ценностей, которые отстаивают государства. Мы видим это и в Грузии, отрицающей свободу НПО. Мы помним свободные выборы 2012 года, мы были довольны тем, что произошло. А то, что мы видим (сейчас), не оправдывает наших ожиданий, мы наблюдаем регресс в Грузии».



В сенате выступила и глава грузинского филиала Transparency International Эка Гигаури, она отметила чем чреваты последствия антизападной политики «Грузинской мечты»:



«Если грузинская демократия потерпит поражение, и страна снова попадет в орбиту России, это уничтожит шансы на демократическое развитие в восточном и южном соседстве Грузии. Геополитически это означает, что Россия продолжит отмечать нас как свой задний двор и приносить нас в свою сферу влияния…



Я расскажу вам о законодательстве, враждебном к неправительственным организациям в Грузии, и поделюсь своим личным опытом правозащитника в отношении нападок со стороны правительства. Вызывает тревогу тенденция введения ограничительных законов в отношении неправительственных организаций в различных странах мира.



Эти законы были впервые приняты в России режимом Путина, что привело к консолидации автократии. В таких странах, как Грузия, наряду с принятием такого рода законов, самодержавные правители начинают действовать против воли большинства населения – одновременно они усиливают российскую антизападную дезинформацию, а заодно разрушают общество и подрывать партнерство с США и Евросоюзом», — заявила Эка Гигаури.



По её словам, для успеха в этой борьбе необходимы два основных элемента:



«Единство активных граждан, осознанным выбором которых является свобода и готовность ее защищать; и второй – решительная поддержка международного демократического сообщества активному гражданскому обществу.



В случае с Грузией это означает, что Соединенные Штаты должны говорить и действовать с моральным авторитетом, твердостью и убежденностью. За три десятилетия Америка стала для нас именно таким партнером, который помогал грузинам защитить свой суверенитет, независимость и демократию», — заявила Эка Гигаури.





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