

МИД России продолжает вмешиваться во внутригрузинские дела

12.09.2024 23:37





Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова повторила утверждения Службы внешней разведки РФ о том, что США планируют «вмешаться» в выборы в Грузии с помощью Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, обвинив БДИПЧ в обострении ситуации накануне выборов. По ее словам, иногда Россия иногда направляет «по просьбе дружественных стран… российских экспертов в состав миссий БДИПЧ».



По словам Захаровой, если Западу не понравятся результаты выборов, «если их результаты Западу не понравятся, то заключение Бюро может стать поводом для протестов и попыток оспорить их результаты вплоть до очередной «цветной революции»».



В своем комментарии Захарова акцентирует внимание на «коллективном Западе» и заявляет, что БДИПЧ является «инструментом в руках коллективного Запада» для агрессивного вмешательства во внутренние дела суверенных государств, прежде всего через механизм международного наблюдения за выборами. Захарова также заявила, что БДИПЧ выполняет данный ему политический заказ и делает такие выводы, которых ожидают от него его заказчики.



По ее словам, «Один из способов оказать давление на власти – публикация «промежуточных докладов» с оценками предвыборной ситуации, которые появляются, как правило, за две недели до дня голосования». Захарова также заявляет, что отчеты «готовит небольшая группа наемных лиц, не несущая никакой ответственности за свои действия. В итоге получается не отражение реального положения дел в той или иной стране, а сочинение на заданную заказчиком тему, никак не связанное с легитимностью волеизъявления».



Исходя из этого, Захарова отмечает, что «пока выводы и заявления Бюро остаются предвзятыми и необъективными, лучший путь – это игнорировать их. Выполнять обязательства по приглашению международных наблюдателей можно и не привлекая БДИПЧ».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





