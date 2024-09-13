

Премьер-министр проигнорировал приглашение президента на награждение паралимпийцев

13.09.2024 10:27





Перед дворцом Орбелиани 13 сентября в 19:00 состоится народное торжество, в ходе которого президент Грузии наградит олимпийцев и паралимпийцев. Об этом сообщил журналистам представитель администрации президента Грузии Владимир Онопришвили.



По его словам, на мероприятие приглашены все, включая премьера Ираклия Кобахидзе, однако, как отметил Онопришвили, администрация президента не получила от главы правительства ни подтверждения, ни отказа.



«Вечером собравшееся перед дворцом общество встретит олимпийцев, это будет иметь вид действительно праздника со всеми его атрибутами - музыкальным оформлением, оркестром.



Также после мероприятия состоится концерт Лелы Цурцумия и «Чвени бенди», и мы думаем, что будет действительно народный праздник – собравшиеся получат возможность встретиться со своими кумирами-спортсменами, сделать памятные фотографии и всем вместе поздравить наших спортсменов с победой!



Мы пригласили на мероприятие всех, включая премьера, ни подтверждения, ни отказа не получили», - сказал Онопришвили.





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