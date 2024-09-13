

Кобахидзе: У России нет ресурсов для оказания существенного влияния на избирательные процессы в Грузии

13.09.2024 12:55





У России нет ресурсов, чтобы оказать существенное влияние на избирательные процессы в Грузии, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ответ на вопрос журналиста.



Однако при этом, как отметил премьер-министр, выборы пройдут на фоне беспрецедентного внешнего вмешательства со стороны других сил, что является грубым нарушением избирательных принципов.



«У России нет ресурсов, чтобы оказать существенное влияние на избирательные процессы в Грузии. В целом очень печально, что выборы в этом году пройдут на фоне беспрецедентного внешнего вмешательства, что является грубым нарушением избирательных принципов. Это печально, мы слышим тысячи угроз и шантаж. Причина всего этого только одна: мы не открыли второй фронт в Грузии. Из-за этого некоторые люди раздосадованы. Они надеются, что после этих выборов им удастся вернуть свою агентуру к власти и открыть второй фронт, чего они не дождутся. Грузинское общество не вернет к власти авторов кровавого режима.



Чтобы влиять на выборы, нужны ресурсы в направлении СМИ, должны быть собственные партии, своя агентура в партиях, нужно иметь медиа-ресурсы. У России нет этих ресурсов, но они есть у других сил», - заявил Кобахидзе.





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