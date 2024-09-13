

Кобахидзе: Сенатор Джин Шахин солгала

13.09.2024 13:20





Джин Шахин солгала – на встрече мы потребовали прекратить финансирование радикализма и поляризации в Грузии американскими деньгами, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе относительно заявления американского сенатора Джин Шахин.



По словам Кобахидзе, когда требуют деполяризации в Грузии, «радикализм и поляризация не могут финансироваться в Грузии американскими деньгами».



«Джин Шахин солгала. Она сказала, будто мы потребовали прекращения финансирования неправительственных организаций, критикующих власть, а это чистая ложь. Подразумевалось финансирование поляризации и радикализма. Она должна помнить об этом. Когда сенатор позволяет себе такую ​​ложь и оскорбляет американский Сенат, этот драгоценнейший институт, это, разумеется, тревожно и печально, лично для меня», - заявил Ираклий Кобахидзе.



Для справки, сенатор Джин Хашин на заседании сенатского комитета по международным отношений упомянула о встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, на которой, по ее словам, единственным требованием грузинского премьера было то, чтобы США прекратили финансирование неправительственных организаций, которые критичны по отношению к правительству.





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