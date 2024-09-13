

ООН прогнозирует сокращение населения Грузии на 11,8% к 2050 году

13.09.2024 13:26





к 2050 году население Грузии сократится на 11,8%.



По темпам убыли населения Грузия занимает 16-е место среди 20 быстро сокращающихся стран. Причины - низкая рождаемость и миграция.



Лидирует в списке Болгария - здесь население сократится почти на четверть, до 22, 5%, Почти такой же прогноз для Литвы и Латвии - по 22%. В Украине ожидается сокращение населения на 20%.



Большинство стран в двадцатке - это Европа, но в список также вошли Куба и Япония. Расти население будет в Китае, Индии и африканских странах.



*По итогам переписи 2014 года, численность населения Грузии составляла 3 713 804 человека. Новая перепись планируется в 2024 году.



Источник: Новости - Грузия

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