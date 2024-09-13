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«Я была не единственным человеком в комнате, мы все слышали, что он сказал» — сенатор Шахин о заявлении Кобахидзе
13.09.2024 15:57
Американский сенатор Джин Шахин ответила на обвинения премьер-министра Ираклия Кобахидзе, во лжи. В частности, сенатор, недавно посетившая Грузию сообщила, что на встрече Ираклий Кобахидзе просил американцев прекратить финансирование критически настроенных организаций гражданского сектора.
Позже Кобахидзе назвал заявление сенатора ложью.
Однако вчера, 12 сентября, в ходе слушаний в сенатском Комитете по иностранным делам сенатор вновь повторила, что единственная просьба Ираклия Кобахидзе заключалась в прекращении финансирование неправительственных организаций, критикующих правительство.
«Я понимаю, что у премьер-министра есть вопросы по поводу этой встречи, но я была не единственным человеком в комнате, мы все слышали, что он сказал», — отметила сенатор Шахин.
Как указала сенатор, в угоду России, правительство «Грузинской мечты» готово выбросить в воду более чем 30-летнее партнерство США и Грузии. По ее словам, это очень сложно понять, особенно учитывая, что 20% территории Грузии оккупировано Россией.
Сегодня, 13 сентября, Ираклий Кобахидзе отреагировал на заявление Шахин, вновь назвав ее слова ложью, однако при этом подтвердил, что действительно требовал прекращения «радикализма и поляризации».
«На встрече мы потребовали прекратить финансирование радикализма и поляризации в Грузии американскими деньгами», — заявил Ираклий Кобахидзе.
Следует отметить, что правительство называет радикалами практически все оппозиционные партии и гражданские группы, критикующие власть.
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