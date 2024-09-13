

Нацвлишвили: В глазах Запада «Грузинская мечта» полностью люстрирована как «группировка, служащая России»

13.09.2024 16:08





Осталось 43 дня до того, как граждане Грузии путем выборов в стране прекратят нахождение у власти правительства, служащего России. Каждый лидер «Сильной Грузии» убежден в том, что 26 октября граждане Грузии спасут Грузию от российского плана, - заявила на брифинге одна из лидеров коалиции «Сильная Грузия».



Говоря о слушаниях в американском Сенате по вопросу Грузии, она отметила, что на этих слушаниях еще раз обозначилась важность 26 октября.



По словам Нацвлишвили, главным приоритетом внешней политики «Сильной Грузии» станет возвращение Грузии на европейский путь, быстрое вступление страны в ЕС, сохранение и углубление стратегического партнерства с США.



«В прошлом году именно благодаря твердости и принципиальности грузинского народа страна получила статус кандидата, но из-за российского закона и российской политики «Грузинской мечты» процесс евроинтеграции Грузии приостановился, и стратегическое партнерство Грузии с США находится под угрозой. Это еще раз подтвердили прошедшие вчера в Сенате слушания по вопросу Грузии, где очень четко стало видно, что власти Грузии сегодня служат Кремлю, России, а не интересам Грузии и ее граждан.



Важность выборов 26 октября еще раз обозначилась в ходе слушаний в Сенате, которые полностью отразили процессы, происходящие внутри страны, и еще раз показали, что в условиях властей, служащих России, у страны не будет будущего. Единственный, кто сегодня хвалит и одобряет действия грузинского правительства - это Кремль и его пропагандисты», - заявила Нацвлишвили.



По словам депутата, в глазах Запада «Грузинская мечта» совершенно потеряла доверие и до конца люстрирована как «группировка, служащая России». По ее словам, обязанность все это изменить находится в руках граждан Грузии.



«Каждый лидер сильной Грузии убежден, что 26 октября граждане Грузии спасут Грузию от российского плана и поставят страну на правильный путь развития», - заявила Анна Нацвлишвили.





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