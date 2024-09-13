

ЦИК призывает избирателей проверить данные в едином списке избирателей и узнать, где голосовать

13.09.2024 17:10





26 октября состоятся промежуточные выборы парламента и сакребуло Грузии. Почти 90% избирателей проголосуют с использованием электронных технологий. Центризбирком призывает избирателей проверить данные в едином списке избирателей и узнать, где им следует голосовать.



«В рамках избирательной реформы в связи с увеличением верхнего предела числа избирателей на избирательном участке были расширены некоторые избирательные участки. Таким образом, некоторым избирателям придется голосовать в другом месте, чем на прошлых выборах. Поэтому избирателям важно вовремя проверять свои данные и заранее знать, где находится их избирательный участок», — заявили в ЦИК.



Запрос на изменение в списке избирателей возможен до 8 октября.



«Важно, что на сайте Voters.cec.gov.ge избиратели, проживающие в регионах компактного проживания этнических меньшинств, могут сверить свои данные в едином списке избирателей на сайте ЦИК на азербайджанском и армянском языках», — отмечают в ЦИК.



По данным ЦИК, лицо, временно перемещенное с оккупированной территории Грузии, если его адрес регистрации находится на оккупированной территории Грузии, согласно удостоверению личности гражданина Грузии или базе данных ведомства, включается в единый список избирателей по фактическому месту жительства.





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