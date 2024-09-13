|
|
|
Суд оштрафовал депутата муниципального собрания от ЕНД на 2700 лари
13.09.2024 19:05
Депутат тбилисского муниципального собрания (сакребуло), член «Единого национального движения» Ираклий Эдзгверадзе признан судом административным правонарушителем и оштрафован на 2700 лари.
В качестве свидетелей на суде были допрошены очевидцы произошедшего инцидента.
Как сообщил «IPN» адвокат Едзгверадзе Лаша Ткешеладзе, судья принял решение на основании показаний полицейского, применившего насилие в отношении Ираклия Едзгверадзе, из-за чего депутат покинул заседание суда в знак протеста.
«Ираклия Эдзгверадзе продержали под стражей 48 часов, и по сей день Специальная следственная служба не начала расследование, а полицейский, применивший насилие к Ираклию Эдзгверадзе, сегодня пришел в суд и дал показания. На кадрах видно, как он насильничает над Ираклием и, опираясь на этого полицейского, суд признал Ираклия Эдзгверадзе административным правонарушителем», - заявил адвокат.
Напомним, что члены тбилисского муниципального собрания (сакребуло) от «Национального движения» Ираклий Едзгверадзе и Ираклий Надирадзе были задержаны в административном порядке несколько дней назад. Как пояснили в МВД Грузии, сотрудники Центральной криминальной полиции выполняли свои служебные обязанности, в частности, проводили следственные действия в связи с наркопреступлением, и в это время гражданин Ираклий Эдзгверадзе, не имевший никакого отношения к следственным действиям, помешал им выполнить служебные обязанности.
«Ираклий Едзгверадзе задержан в соответствии со статьями 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях», - сообщили в ведомстве.
Ираклия Надирадзе освободили в ту же ночь. 6 сентября в зале суда был освобожден и депутат тбилисского сакребуло, член «Единого национального движения» Ираклий Едзгверадзе.
Судья признал правонарушителем и Ираклия Надирадзе и 12 сентября оштрафовал его на 2500 лари.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна