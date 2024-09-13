

Суд оштрафовал депутата муниципального собрания от ЕНД на 2700 лари

13.09.2024 19:05





Депутат тбилисского муниципального собрания (сакребуло), член «Единого национального движения» Ираклий Эдзгверадзе признан судом административным правонарушителем и оштрафован на 2700 лари.



В качестве свидетелей на суде были допрошены очевидцы произошедшего инцидента.



Как сообщил «IPN» адвокат Едзгверадзе Лаша Ткешеладзе, судья принял решение на основании показаний полицейского, применившего насилие в отношении Ираклия Едзгверадзе, из-за чего депутат покинул заседание суда в знак протеста.



«Ираклия Эдзгверадзе продержали под стражей 48 часов, и по сей день Специальная следственная служба не начала расследование, а полицейский, применивший насилие к Ираклию Эдзгверадзе, сегодня пришел в суд и дал показания. На кадрах видно, как он насильничает над Ираклием и, опираясь на этого полицейского, суд признал Ираклия Эдзгверадзе административным правонарушителем», - заявил адвокат.



Напомним, что члены тбилисского муниципального собрания (сакребуло) от «Национального движения» Ираклий Едзгверадзе и Ираклий Надирадзе были задержаны в административном порядке несколько дней назад. Как пояснили в МВД Грузии, сотрудники Центральной криминальной полиции выполняли свои служебные обязанности, в частности, проводили следственные действия в связи с наркопреступлением, и в это время гражданин Ираклий Эдзгверадзе, не имевший никакого отношения к следственным действиям, помешал им выполнить служебные обязанности.



«Ираклий Едзгверадзе задержан в соответствии со статьями 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях», - сообщили в ведомстве.



Ираклия Надирадзе освободили в ту же ночь. 6 сентября в зале суда был освобожден и депутат тбилисского сакребуло, член «Единого национального движения» Ираклий Едзгверадзе.



Судья признал правонарушителем и Ираклия Надирадзе и 12 сентября оштрафовал его на 2500 лари.





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