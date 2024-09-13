

Антикоррупционное бюро получило доступ к банковской информации движения «Выбирай Европу»

13.09.2024 19:37





Тбилисский городской суд, по распространенным сообщениям, предоставил Антикоррупционному бюро право доступа к личным данным и банковской информации основателей и представителей физических лиц гражданского движения «Выбирай Европу». 13 сентября адвокат организации Каха Кожоридзе назвал решение суда «абсолютно незаконным» и заявил, что оно будет обжаловано в Тбилисском апелляционном суде.



Презентация гражданского движения «Выбирай Европу» прошла 11 июля, на ней присутствовала президент Саломе Зурабишвили. Цель движения – защита европейского будущего, независимости и свободы Грузии. По словам организаторов, в кампании «100 дней до победы», которая стартовала 18 июля и завершится 26 октября, в день выборов, участвуют граждане Грузии и представители грузинской диаспоры, проживающие за рубежом. Цель кампании — мобилизовать прозападных избирателей.



По словам Кожоридзе, согласно законодательству Грузии, Антикоррупционное бюро может иметь доступ к информации того или иного лица только в том случае, если «это лицо является субъектом с заявленной избирательной целью». Кожоридзе пояснил, что движение и его члены не могут рассматриваться как субъекты с заявленной избирательной целью, поскольку они не баллотируются на выборах и не стремятся прийти к власти.



«Мы говорим, что закон, который регулирует эти вопросы, в том числе деятельность Антикоррупционного бюро, говорит простую вещь, что только в том случае Антикоррупционное бюро может получить доступ к информации того или иного лица, если это лицо является с декларированной избирательной целью, и мы задаем очень простой вопрос: являются ли физические лица – Николоз Шургаия, Ива Чкония (основатели движения) или организация «Выбирай Европу» субъектами с декларируемыми электоральными целями?», – заявляет Кожоридзе.



По его словам, «ответ на этот вопрос есть в самом законе, где сказано, что человек может иметь заявленную избирательную цель, если он заявил об участии в объявленных выборах и таким образом прийти к власти. Никогда и нигде «Выбирай Европу», как и физические лица, они не делали заявления по поводу прихода к власти», – сказал он.



«В мае законодатели внесли в закон изменение, которое делает этот закон более сильным рычагом, чем российский закон, и это, могу прямо сказать, северокорейский закон. С этим законом Грузия движется к полноценной диктатуре. Поэтому наше прямое право и обязанность бороться за защиту наших граждан», – сказала Хатуна Лагазидзе, одна из основательниц движения.



На состоявшейся 13 сентября пресс-конференции премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что эти изменения были приняты в условиях власти «Национального движения» до 2012 года и действуют с тех пор.



Он также заявил, что Антикоррупционное бюро должно иметь возможность надлежащим образом расследовать любую информацию, которая может быть связана с незаконным финансированием партий.



Премьер также отметил, что «Выбирай Европу» агитирует избирателей поддержать «коллективное Национальное движение». Он имел в виду четыре партии – «Единство ради спасения Грузии», коалицию «Сильная Грузия», «Коалицию за перемены» и партию «За Грузию». Кобахидзе добавил, что движение хочет вернуть «коллективное Национальное движение» к власти.



По словам премьер-министра, есть признаки незаконного финансирования выборов, хотя это и определит соответствующий орган.





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