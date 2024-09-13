

Президент Грузии наградила олимпийцев и паралимпийцев

13.09.2024 22:23





Такое народное празднество является главным доказательством того, что несмотря ни на что, несмотря на наши разные взгляды или существующую поляризацию, мы все равно можем радоваться вместе, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на церемонии награждения грузинских олимпийцев и паралимпийцев.



Как отметила в своем обращении президент, текущий год отличается серьезными результатами. По словам Зурабишвили, национальная сборная ввела нас напрямую в Европу, а олимпийцы и паралимпийцы представили Грузию серьезным соперником в сердце Европы, в Париже.



«В этом году мы получили от Европы серьезный результат и большие надежды. Футболисты ввели нас прямо в Европу, олимпийцы и паралимпийцы представили Грузию серьезным соперником в сердце Европы и в Париже. В обоих случаях мы отмечали не только победу отдельного спортсмена, но и успех страны и ее появление на карте мира. Нет большего счастья, чем когда видишь, как все общество вместе радуется, вместе празднует, вместе стоит. В этом величайшая сила спорта – делать людей счастливыми и объединять, и это произошло.



Единство было также видно, когда наши олимпийцы и паралимпийцы показали нам, что победа не ограничивается пределами физических возможностей. Поэтому сегодня я хотела, чтобы мы вместе отпраздновали их победу, и народное празднование служит этой цели. Это образцово – пример инклюзивности и равенства. В этом сила общества, которое не дискриминирует и не разделяет. Я считаю, что такое публичное празднество является главным доказательством того, что несмотря ни на что, несмотря на наши разные взгляды и существующую поляризацию, мы все равно можем быть счастливы вместе. Таким образом общество показывает свою силу и достоинство.



И вы, спортсмены, победители или участники, одинаково принимаетесь сегодня народом вашей страны. Вы не только заслужили медали, награды и премии, вы получили гораздо больше, гораздо более драгоценное, гораздо более вечное, то, что ничем нельзя изменить, и это любовь людей. И пусть вы сумеете оценить, лелеять и сохранить эту любовь на пути своей жизни и будущих побед.



В этот тяжелейший период нашей истории страна нуждается в вас, ей нужны будущие поколения, молодые люди, которые смотрят на вас светлыми глазами и ждут от вас примера, примера профессионализма, самоотверженности, отношения и целеустремленности.



Я хочу от всего сердца поздравить всех вас и поздравить собравшуюся здесь общественность с этой великой победой, этой великой радостью, этой великой любовью», - заявила президент, выступая с речью.





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