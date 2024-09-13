

ComCom оштрафовал оппозиционный канал Mtavari Arkhi за отказ транслировать предвыборный ролик «Грузинской мечты»

13.09.2024 22:42





Грузинская комиссия по коммуникациям оштрафовала оппозиционный телеканал Mtavari Arkhi за отказ транслировать предвыборный ролик «Грузинской мечты»



Комиссия по коммуникациям ComCom (орган, регулирующий СМИ в Грузии) оштрафовала Mtavari Arkhi на 5000 лари за то, что на канале во время трансляции предвыборной рекламы не был показан ролик «Грузинской мечты». Mtavari Arkhi собирается оспорить решение комиссии в суде.



Юрист телеканала Тамта Мурадашвили объясняет, что ролик не вошел в эфир, так как его содержание было направлено против некоторых членов гражданского общества, не имеющих отношения к текущей предвыборной кампании. Это, по ее словам, противоречит закону: предвыборная реклама должна быть посвящена политическому субъекту, который зарегистрирован ЦИК, причем партии могут как рекламировать себя, так и критиковать партии оппонентов.



Контекст. В предвыборном ролике «Грузинской мечты» на фоне изображения гражданских активистов звучит фраза «Нет моральному разложению» и «Да традиционным ценностям». Среди людей в ролике, например, Нино Ломджария — юрист и правозащитница, омбудсмен Грузии в 2017—2022 годах, а также Тамар Джакели — известная фем- и квирактивистка. Уже после этого в рекламе показаны политические оппоненты «Мечты» Елене Хоштария и Ника Гварамия (политический альянс «Ахали-Дроа-Гирчи»), а также бывший президент Грузии и основатель «Единого национального движения» Михаил Саакашвили. В этой части звучит фраза «Скажи нет темному прошлому и да — светлому европейскому будущему».





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