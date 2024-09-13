

Опрос Edison Research: «Мечта» – 34%, у оппозиции – почти 60%

13.09.2024 23:11





Компания Edison Research провела новый опрос общественного мнения по заказу оппозиционного телеканала «Формула», согласно которому правящая партия «Грузинская мечта» набирает 34%, а оппозиционные партии, которые могут преодолеть избирательный барьер, – почти 60%.



Если бы сегодня состоялись парламентские выборы, за какую партию вы бы проголосовали? (был использован метод аллокации – в т.ч. распределения голосов респондентов, которые отказались прямо назвать партию-фаворита, на основании анализа их ответов на дополнительные вопросы).



«Грузинская мечта» – 34%

«Единство» («Национальное движение», «Стратегия Агмашенебели», «Европейская Грузия») – 19.2%

«Гахария – За Грузию» – 10.6%

«Сильная Грузия» («Лело», «За народ», «Площадь свободы», «Граждане») – 9.8%

«Новое единство – Гварамия, Мелия» – 9.1%

«Гирчи» (Яго Хвичия) – 5.9%

Лейбористская партия – 5.1%

«Альянс патриотов» / «Альт-инфо» – 3%

«Мы» (Давид Кацарава) – 2.1%

Другие партии – 1.2%

73% говорят, что уверены в своем выборе, а 27% полагают, что их выбор может измениться. 79,6% опрошенных заявили, что пойдут голосовать на выборах.



Опрос проводился методом прямого интервьюирования с 29 августа по 8 сентября. В масштабах всей страны было опрошено 1000 граждан в возрасте от 18 лет и старше, имеющих право голоса и проживающих в Грузии. Погрешность результатов составляет +/- 2.5%.





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