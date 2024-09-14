|
|
|
Лаша Талахадзе: Я разделяю политику «Грузинской мечты»
14.09.2024 11:05
Я разделяю политику «Грузинской мечты», исходя из того, что наша страна больше всего нуждается в мире. Впереди трудный путь, и мы обязательно войдем в Европу, - заявил журналистам трехкратный олимпийский чемпион Лаша Талахадзе после церемонии награждения олимпийцев и паралимпийцев.
Вместе с тем, Талахадзе в связи с неучастием главы и членов правительства в мероприятии заявил, что, по его мнению, у премьер-министра были определенные причины.
«Я уверен, что у премьер-министра были определенные причины. Я здесь. Я получил полагающуюся мне награду. Я хочу пожелать всем успехов. Я уверен, что мы предпримем большой шаг и войдем в Европу», - заявил Талахадзе.
На вопрос, разделяет ли он оценки представителей «Грузинской мечты» в отношении Саломе Зурабишвили, Талахадзе отвечает так: «Я никого не называл и не назову предателем страны».
«Я знаю, что президента пригласили на вчерашнее награждение, но она не пришла. Меня, как спортсмена, это не обидело», - отметил он.
Вместе с тем, Лаша Талахадзе поблагодарил президента Грузии Саломе Зурабишвили за награду.
«Я разделяю политику «Грузинской мечты», исходя из того, что наша страна больше всего нуждается в мире. Я считаю, что сегодняшняя власть и президент находятся на службе народа. Возможно, у меня получится грубо, но это даже обязанность, когда представитель твоей страны добивается больших успехов, ты должен вручить ему награду. Я хочу поблагодарить г-жу президента за эту награду. Действительно это должны оценить все спортсмены. Поэтому я ей очень благодарен. Впереди трудный путь, и мы обязательно войдем в Европу», - заявил Талахадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна