

Лаша Талахадзе: Я разделяю политику «Грузинской мечты»

14.09.2024 11:05





Я разделяю политику «Грузинской мечты», исходя из того, что наша страна больше всего нуждается в мире. Впереди трудный путь, и мы обязательно войдем в Европу, - заявил журналистам трехкратный олимпийский чемпион Лаша Талахадзе после церемонии награждения олимпийцев и паралимпийцев.



Вместе с тем, Талахадзе в связи с неучастием главы и членов правительства в мероприятии заявил, что, по его мнению, у премьер-министра были определенные причины.



«Я уверен, что у премьер-министра были определенные причины. Я здесь. Я получил полагающуюся мне награду. Я хочу пожелать всем успехов. Я уверен, что мы предпримем большой шаг и войдем в Европу», - заявил Талахадзе.



На вопрос, разделяет ли он оценки представителей «Грузинской мечты» в отношении Саломе Зурабишвили, Талахадзе отвечает так: «Я никого не называл и не назову предателем страны».



«Я знаю, что президента пригласили на вчерашнее награждение, но она не пришла. Меня, как спортсмена, это не обидело», - отметил он.



Вместе с тем, Лаша Талахадзе поблагодарил президента Грузии Саломе Зурабишвили за награду.



«Я разделяю политику «Грузинской мечты», исходя из того, что наша страна больше всего нуждается в мире. Я считаю, что сегодняшняя власть и президент находятся на службе народа. Возможно, у меня получится грубо, но это даже обязанность, когда представитель твоей страны добивается больших успехов, ты должен вручить ему награду. Я хочу поблагодарить г-жу президента за эту награду. Действительно это должны оценить все спортсмены. Поэтому я ей очень благодарен. Впереди трудный путь, и мы обязательно войдем в Европу», - заявил Талахадзе.





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