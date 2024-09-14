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Манджгаладзе: Единственная сила, которая поощряет насилие это «Грузинская мечта»


14.09.2024   13:09


Единственная сила, которая поощряет насилие, это «Грузинская мечта», язык ненависти, натаскивание людей друг на друга являются частью предвыборной кампании правящей партии, - заявил один из лидеров «Единства – Национального движения» Паата Манджгаладзе.

По его оценке, «Грузинская мечта» превратила язык ненависти в орудие.

«Наша кампания – единство, поэтому мы не можем взять на себя за это ответственность. Ответственность за язык ненависти, за натаскивание грузин друг на друга и разделение на правящей партии. Мы хотим единства.

Одно из обещаний «Грузинской мечты» — исчезновение оппозиции, свободных неправительственных организаций и медиа. Еще я говорю на языке ненависти? Мы не собираемся судить Гиви Миканадзе и «Грузинскую мечту», «Грузинскую мечту» заставят исчезнуть граждане Грузии», - заявил Паата Манджгаладзе.


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