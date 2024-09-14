|
|
|
Манджгаладзе: Единственная сила, которая поощряет насилие это «Грузинская мечта»
14.09.2024 13:09
Единственная сила, которая поощряет насилие, это «Грузинская мечта», язык ненависти, натаскивание людей друг на друга являются частью предвыборной кампании правящей партии, - заявил один из лидеров «Единства – Национального движения» Паата Манджгаладзе.
По его оценке, «Грузинская мечта» превратила язык ненависти в орудие.
«Наша кампания – единство, поэтому мы не можем взять на себя за это ответственность. Ответственность за язык ненависти, за натаскивание грузин друг на друга и разделение на правящей партии. Мы хотим единства.
Одно из обещаний «Грузинской мечты» — исчезновение оппозиции, свободных неправительственных организаций и медиа. Еще я говорю на языке ненависти? Мы не собираемся судить Гиви Миканадзе и «Грузинскую мечту», «Грузинскую мечту» заставят исчезнуть граждане Грузии», - заявил Паата Манджгаладзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна