

Департамент финансов США ввел санкции в отношении Russia Today

14.09.2024 13:13





Департамент финансов США ввел санкции в отношении российской пропагандистской медиа-группы Russia Today. Санкции также введены против исполнительного директора компании Дмитрия Киселева.



Санкцирование произошло после того, как стало известно, что Вашингтон публично обвинил компанию в работе на российскую разведку и сборе средств для финансирования российской армии в Украине.



В медиахолдинг Russia Today также входят информационное агентство «РИА Новости» и агентство Sputnik.



Санкции коснутся и пропагандистского телеканала RT и ANO EURASIA, занятых распространением российской «культурной дипломатии» за рубежом.





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