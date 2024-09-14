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Департамент финансов США ввел санкции в отношении Russia Today
14.09.2024 13:13
Департамент финансов США ввел санкции в отношении российской пропагандистской медиа-группы Russia Today. Санкции также введены против исполнительного директора компании Дмитрия Киселева.
Санкцирование произошло после того, как стало известно, что Вашингтон публично обвинил компанию в работе на российскую разведку и сборе средств для финансирования российской армии в Украине.
В медиахолдинг Russia Today также входят информационное агентство «РИА Новости» и агентство Sputnik.
Санкции коснутся и пропагандистского телеканала RT и ANO EURASIA, занятых распространением российской «культурной дипломатии» за рубежом.
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