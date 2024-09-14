

Энтони Блинкен и Никол Пашинян обсудили вопрос углубления отношений между США и Арменией

14.09.2024 13:58





Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого обсуждался вопрос углубления отношений между двумя странами.



Как отмечается в пресс-релизе Госдепартамента, в ходе беседы Блинкен подтвердил важность прочного и достойного мира между Арменией и Азербайджаном. Госсекретарь также приветствовал недавний прогресс в нормализации отношений между сторонами, включая соглашение о делимитации границ.



Блинкен и Пашинян также обсудили расширение отношений США и Армении, включая сотрудничество в области энергетики, торговли и инвестиций, а также образования. Госсекретарь подтвердил приверженность Соединенных Штатов постоянным усилиям по поддержке процветающей, демократической и независимой Армении, которая приносит пользу армянскому народу и всему Кавказскому региону.







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