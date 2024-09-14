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Член ЕНД: Люди ждут 26 октября, чтобы вернуть Грузию на путь вступления в ЕС, на путь строительства
14.09.2024 16:20
Есть надежда, вера, желание перемен, люди ждут 26 октября, чтобы вернуть Грузию на путь вступления в ЕС, на путь строительства, - заявил лидер «Единства - Национального движения» Гия Джапаридзе после встречи с избирателями в Самгори.
По его словам, существует два выбора: либо процветание в Европе, либо бедность в изоляции.
«Я думаю, граждане это осознают. Конечно, мы говорим с населением также о местных проблемах, которые существуют именно в этом конкретном районе. Есть надежда, вера и желание перемен, и я верю, что 26 октября свое слово скажет в том числе и население Самгори», - сказал Гия Джапаридзе.
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