

Член ЕНД: Люди ждут 26 октября, чтобы вернуть Грузию на путь вступления в ЕС, на путь строительства

14.09.2024 16:20





Есть надежда, вера, желание перемен, люди ждут 26 октября, чтобы вернуть Грузию на путь вступления в ЕС, на путь строительства, - заявил лидер «Единства - Национального движения» Гия Джапаридзе после встречи с избирателями в Самгори.



По его словам, существует два выбора: либо процветание в Европе, либо бедность в изоляции.



«Я думаю, граждане это осознают. Конечно, мы говорим с населением также о местных проблемах, которые существуют именно в этом конкретном районе. Есть надежда, вера и желание перемен, и я верю, что 26 октября свое слово скажет в том числе и население Самгори», - сказал Гия Джапаридзе.





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