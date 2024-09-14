

Яго Хвичия: «Грузинская мечта» неправильной политикой наносит стране ущерб более чем на 14 миллиардов евро

14.09.2024 18:32





«Грузинская мечта» неправильной политикой наносит стране ущерб более чем на 14 миллиардов евро, просто «националы» не всегда обладают необходимой квалификацией и неправильно критикуют», — заявил лидер «Гирчи» Яго Хвичия.



По его словам, Грузия теряет репутацию страны, идущей в Европу.



«Я думаю, что все о 14 миллиардах евро было не совсем точно, учитывая, что это не только грузинские деньги, это касается и конкретных проектов. Я думаю, это не означает, что «Грузинскую мечту» нельзя критиковать. Своей неправильной политикой по отношению к нашим партнерам они наносят стране ущерб более чем на 14 миллиардов евро. Просто «националы» не всегда имеют квалификацию и и неправильно критикуют, а ведь члены «Мечты» с более чем 14 миллиардами конечно подлежат критике. Те 14 миллиардов, о которых они говорят, не все относятся к Грузии.



Я не мог полностью следить за этой кампанией, но считаю неправильным переводить сближение с Евросоюзом в денежное выражение и считать это в цифрах. Мы несем гораздо больший моральный ущерб и теряем репутацию страны, идущей в Европу. Это, очевидно, создаст множество проблем, в том числе с точки зрения инвестиционного климата. Я думаю, сложно прямо посчитать, 14 миллиардов это или что-то еще, может быть, даже больше», — заявил Хвичия.







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