

Анна Долидзе: Единственное, в чем заинтересовано руководство Минобразования - коррупция и черпание денег

14.09.2024 19:02





Что хочет бизнесмен Амилахвари в Министерстве образования? В чем заинтересовано руководство Министерства образования - это коррупция и черпание денег, - об этом заявила одна из лидеров коалиции «Сильная Грузия» Анна Долидзе.



Она опубликовала видеообращение на своей странице в Facebook.



По словам Долидзе, 14-я публичная школа существует только на бумаге, и ее строительство до сих пор не началось.



«Сейчас я нахожусь в Надзаладеви, на территории 14-й публичной школы, строительство которой еще не началось, и все это выглядит так ужасно. Эта школа существует только на бумаге, у них оформлены дети, и эти дети ходят в другие школы за 10-15 километров. Кроме того, эти дети учатся в третью смену и выражают недовольство, никто не успевает ходить в кружки. Так выглядят почти все школы в Надзаладеви, не осталось и школы, которую бы не разрушили. Что хочет бизнесмен Амилахвари в министерстве образования, что сегодня интересует руководство министерства образования - это коррупция и черпание денег. Работы на этой территории не идут, так и брошено. Почему не происходит никаких сдвигов?! Это служит одному, чтобы люди привыкли к тому, что здесь не будет школы и будут построены корпуса. Эта территория интересна для строительства корпусов. Поэтому в министерство образования назначены бизнесмены. Этому сопротивляемся мы, коалиция «Сильная Грузия». Мы сделаем все для того, чтобы дать нашим детям блестящее начало, и чтобы они не были кочующими учащимися», - заявляет Анна Долидзе, чей комментарий распространяет «Сильная Грузия».





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