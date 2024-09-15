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Герчинский: ЕС активно защищает демократию как внутри наших границ, так и за их пределами
15.09.2024 13:05
Евросоюз активно защищает демократию как внутри наших границ, так и за их пределами. Мы десятилетиями помогаем Грузии укреплять демократию, - говорится в заявлении посла ЕС Павла Герчинского по случаю Международного дня демократии.
В заявлении посол отмечает, что демократия улучшила жизнь миллионов людей во всем мире, но в то же время во многих местах она находится под угрозой.
Герчинский подчеркивает важность выборов и поясняет, что голосование является конституционным правом и гражданской обязанностью граждан, и каждый голос будет решать будущее Грузии.
«Сегодня мы отмечаем Международный день демократии. Демократия улучшила жизнь миллионов людей во всем мире. В то же время во многих местах она находится под угрозой.
Демократии основаны на простых, но фундаментальных ценностях, таких как свобода, уважение прав человека и свободные и справедливые выборы.
Здоровая демократия достигает успеха на основе многообразия. Оппозиционные партии, активное гражданское общество и независимые СМИ необходимы для обеспечения подотчетности властей.
В этом году в выборах примет участие более половины населения мира, в том числе и Грузии. Голосование – ваше конституционное право и гражданский долг. Голос каждого из вас решит будущее Грузии.
Евросоюз активно защищает демократию как внутри, так и за пределами наших границ.
Евросоюз был сильным союзником Грузии с момента ее независимости. Мы помогаем Грузии укреплять демократию на протяжении десятилетий.
Сегодня и каждый день мы должны обеспечивать сохранение демократических ценностей, которые разделяем, на благо всех нас.
Мы поддерживаем народ Грузии на пути к вступлению в ЕС. Вперед, Грузия, вперед!» - говорится в заявлении посла.
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