

Гварамия: Бидзина Иванишвили попытался попрать честь страны

15.09.2024 14:59





Вчера близ зоны оккупации, в Гори, Бидзина Иванишвили попытался попрать честь нашей страны. Его заявление было литьем воды на мельницу врага, попыткой фальсификации истории против родины, – так один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия отреагировал на заявление почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.



По его словам, Бидзина Иванишвили тянет страну назад, к России и трагедиям.



«Вчера близ зоны оккупации, в Гори, Бидзина Иванишвили попытался попрать честь нашей страны. Его заявление было литьем воды на мельницу врага, попыткой фальсификации истории против родины, попыткой фальсифицировать историю против нашей Родины. Его заявление о том, что мы начали войну и пролили кровь наших братьев, было ложью, направленной на то, чтобы унизить нас, притеснить и терроризировать нацию угрозами, которые «Грузинская мечта» использует сегодня как единственную политическую технологию. Когда для тебя совершенно неважно положение твоего народа, а главное – победить на выборах, ты не можешь быть первым человеком страны.



Мы в «Коалиции за перемены» считаем, что нам нужно говорить о нашем достоинстве, успехе, счастье и будущем. Бидзина Иванишвили тянет нас обратно в Россию и нашим трагедиям. Мы не народ трагедий, мы победоносный и успешный народ. Мы хотим достичь счастья, и мы его достигнем», - заявил Гварамия.



Для справки, вчера на региональной встрече «Грузинской мечты» в Гори почетный председатель правящей партии Бидзина Иванишвили заявил, что «сразу после выборов 26 октября мы обязательно найдем в себе силы извиниться за то, что то в соответствии с полученным заданием, предательское «Национальное движение» в 2008 году окутало в пламени огня наших осетинских сестер и братьев. Как отметил Иванишвили, августовская война 2008 года не была желанием ни грузинского, ни осетинского народа.





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