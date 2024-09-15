

Чиаберашвили: Иванишвили понесет политическую ответственность за крайне предательское и позорное заявление

15.09.2024 15:01





Предательское, позорное заявление, - так расценил внешнеполитический секретарь «Единства – Национального движения» Зураб Чиаберашвили заявление почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.



По его словам, Бидзина Иванишвили 26 октября понесет политическую ответственность за это крайне предательское и позорное заявление.



«Он оскорбил Анцухелидзе, Жиули Шартава, героев «Шиндиси», десятки и сотни грузинских героев, которые достойно боролись за существование Грузии как государства. «Грузинская мечта» — это позорное пятно в истории Грузии. Нам следует хорошо понимать, что если обвинена Грузия, то это огромная трещина для суверенитета и территориальной целостности Грузии. Это подрывает политику непризнания оккупированных территорий. Это то, что хочет Москва – раздробления, распада и разделения Грузии, но мы этого не допустим. Иванишвили понесет политическую ответственность за крайне предательское и позорное заявление. И это произойдет 26 октября. Грузинский народ не позволит такой предательской политической силе продолжать управлять страной и позорить имя наших героев», - заявил Чиаберашвили.



Что касается намеченной на сегодня акции в связи с заявлением Бидзины Иванишвили, Зураб Чиаберашвили отмечает, что среди грузинского народа очень велико возмущение.



«Мы все прекрасно знаем, что на этих выборах побеждает грузинский народ. Такое предательское политическое объединение не может победить. Это будет подрыв территориальной целостности и суверенитета Грузии», - заявил Чиаберашвили.



Для справки, вчера на региональной встрече «Грузинской мечты» в Гори почетный председатель правящей партии Бидзина Иванишвили заявил, что «сразу после выборов 26 октября мы обязательно найдем в себе силы извиниться за то, что то в соответствии с полученным заданием, предательское «Национальное движение» в 2008 году окутало в пламени огня наших осетинских сестер и братьев. Как отметил Иванишвили, августовская война 2008 года не была желанием ни грузинского, ни осетинского народа.





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