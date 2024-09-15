Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Шесть политических партий подписали Кодекс поведения


15.09.2024   15:15


Шесть из 27 партий, зарегистрированных на парламентских выборах 26 октября, подписали кодекс поведения политических партий. Об этом сообщает ЦИК. По данным избирательной комиссии, подписавшими партиями являются — «Смени Грузию», «Европейские демократы», «За справедливость», «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», «Третий путь» и «Наша единая Грузия».

Сообщается, что избирательная администрация предложила подписать кодекс поведения партиям, участвующим в указанных выборах.

«Для избирательной администрации важно иметь документ по выборам 2024 года, объединяющий субъектов, участвующих в выборах, вокруг международно признанных принципов. В этом процессе избирательная администрация, как нейтральный орган, играет роль беспристрастного посредника и способствует долгосрочному развитию избирательной культуры в пределах своей компетенции.

Кодекс поведения, который был разработан избирательной администрацией для политических партий с учетом лучших международных практик, основан на основных принципах документа, использованного на выборах в Европарламент в 2024 году. Перед подписанием избирательная комиссия направила проект кодекса поведения политических партий партиям для ознакомления и представления мнений, а окончательная версия была разработана с учетом их мнения.

Представители политических партий смогут подписать кодекс поведения с 9 сентября. Подписанный документ является общедоступным и размещен на сайте«, — говорится в информации ЦИК.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна