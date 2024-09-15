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Шесть политических партий подписали Кодекс поведения
15.09.2024 15:15
Шесть из 27 партий, зарегистрированных на парламентских выборах 26 октября, подписали кодекс поведения политических партий. Об этом сообщает ЦИК. По данным избирательной комиссии, подписавшими партиями являются — «Смени Грузию», «Европейские демократы», «За справедливость», «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», «Третий путь» и «Наша единая Грузия».
Сообщается, что избирательная администрация предложила подписать кодекс поведения партиям, участвующим в указанных выборах.
«Для избирательной администрации важно иметь документ по выборам 2024 года, объединяющий субъектов, участвующих в выборах, вокруг международно признанных принципов. В этом процессе избирательная администрация, как нейтральный орган, играет роль беспристрастного посредника и способствует долгосрочному развитию избирательной культуры в пределах своей компетенции.
Кодекс поведения, который был разработан избирательной администрацией для политических партий с учетом лучших международных практик, основан на основных принципах документа, использованного на выборах в Европарламент в 2024 году. Перед подписанием избирательная комиссия направила проект кодекса поведения политических партий партиям для ознакомления и представления мнений, а окончательная версия была разработана с учетом их мнения.
Представители политических партий смогут подписать кодекс поведения с 9 сентября. Подписанный документ является общедоступным и размещен на сайте«, — говорится в информации ЦИК.
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