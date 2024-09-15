

Сенатор Джин Шахин: Мы не сможем найти способы поддержать Грузию, если у ее правительства не будет готовности вести переговоры

15.09.2024 17:13





После встречи с премьер-министром я была очень разочарована, услышав от премьер-министра, что он желает возобновления отношений, но при этом не проявляет никакой готовности предпринять эффективные шаги для этого [это печально], - заявила сенатор Джин Шахин в интервью грузинской редакции «Голоса Америки».



Как пояснила Джин Шахин, во время своего официального визита в Грузию в начале августа, когда она встречалась с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, он отметил, что недоволен гражданским обществом и «НПО», критикующими правительство.



«[Во время встречи], в частности, мы спросили о том, что необходимо сделать, чтобы улучшить отношения и гарантировать, что мы продолжим партнерство, которое у нас было на протяжении 30 лет. В ответ он сказал о том, насколько недоволен гражданским обществом и НПО, критикующими правительство. Он сказал нам, что, по его мнению, этому нужно положить конец и что Соединенным Штатам Америки следует прекратить поддержку НПО. Конгрессмен Тернер был очень прямолинеен и сказал ему [Ираклию Кобахидзе], что мы живем в условиях демократии и надеемся, что Грузия является демократией. Мы привыкли к критике, нас тоже часто критикуют, но это не значит, что мы должны остановиться, не двигаться вперед и действовать так, чтобы это было полезно обеим сторонам», - отметил сенатор.



Кроме того, она дала оценку и тому факту, что во время своего визита в Тбилиси почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили отказался от встречи с ними. Как пояснила сенатор, этот факт является прискорбным. Кроме того, он пояснила, что в ходе визита не обсуждался закон «О прозрачности иностранного влияния».



«Это очень печально. Причину, почему он не намерен с нами встречаться, они не назвали. Они просто сказали, что не может встретиться. Но ясно, что он не заинтересован в разговоре с кем-либо, кто поставит под сомнение его предположения или то, что он говорит об отношениях США и Грузии. И это очень печально, потому что мы не сможем двигаться вперед, не сможем найти способы поддержать Грузию, если у ее руководства, правительства, не будет готовности вести переговоры.



Вы также спрашивали меня о законе об «иностранных агентах», во время этого визита мы с премьер-министром этот закон не обсуждали. Когда этот закон был изначально представлен, мы выступали против него, и во время моего пребывания в Грузии я очень четко зафиксировала свою позицию, что мы против него. У меня была возможность поговорить с премьер-министром еще до того, как он стал премьер-министром, о нашем несогласии с этим законом... Поэтому [в этот раз] мы обсуждали другие темы», - отметила сенатор.



В конце интервью она также сказала об «Акте грузинского народа» и отметила, что переговоры по этому законопроекту все еще ведутся.



«Мы пытаемся включить это в законопроект об обороне, который примем в конце года. Я думаю, это произойдет после выборов. Соответственно, он может содержать определенные положения, которые могут быть удалены. Мы все еще работаем над этим.



Мы надеемся, что это, прежде всего, послание грузинскому народу о том, что, в первую очередь, мы поддерживаем его стремление к Европейскому союзу, поддерживаем его демократические желания продолжать жить в стране, где уважаются демократия и права человека, верховенство закона.



Второе послание заключается в том, что мы обеспокоены выборами, мы хотим убедиться, что они будут свободными и справедливыми, и что мы поддерживаем людей, которые участвуют в этих выборах. Я надеюсь, что на выборах будет большая явка, так же, как я надеюсь, что будет большая явка и на американских выборах», - заявила сенатор.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





