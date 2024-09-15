

Саакашвили: Вчера Иванишвили совершил беспрецедентное предательство в истории Грузии

15.09.2024 19:23





Вчера Иванишвили совершил беспрецедентное в истории Грузии предательство, - так оценивает третий президент Грузии Михаил Сакашвили вчерашнее заявление почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.



Как пишет Саакашвили на своей странице в Facebook, в Грузии были предатели вроде Орджоникидзе, но никогда не было предателя – первого лица, управляющего страной.



«В Грузии были феодалы-предатели, были такие как Орджоникидзе, но никогда не было правителя-предателя. В своей речи он оправдал нападение России, уничтожение людей, сравнивание сел с землей.



Вместо того чтобы требовать от России извинений за те несчастья, которые они причинили нашей стране, он потребовал извинений от грузин перед завоевателем. Мы еще долго не сможем смыть этот позор. Я уверен, что 26 октября грузинский народ даст достойный ответ на это непростительное предательство!» - пишет Саакашвили в социальной сети.



Для справки, вчера на региональной встрече «Грузинской мечты» в Гори почетный председатель правящей партии Бидзина Иванишвили заявил, что «сразу после выборов 26 октября мы обязательно найдем в себе силы извиниться за то, что то в соответствии с полученным заданием, предательское «Национальное движение» в 2008 году окутало в пламени огня наших осетинских сестер и братьев. Как отметил Иванишвили, августовская война 2008 года не была желанием ни грузинского, ни осетинского народа.





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