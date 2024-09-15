

В «Единстве» назвали «национальным позором» заявления Иванишвили

15.09.2024 19:30





«Национальным позором» назвали в политическом объединении «Единство — Национальное движение» заявления, сделанные почетным председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили в Гори.



«Он и «Грузинская мечта» должны извиниться перед грузинским народом за это предательское заявление.



Также за 12 лет люди стали беднее, страна опустела, рождаемость находится на историческом минимуме, а Грузия попала в международную изоляцию.



Правду грузинского народа подтверждают решения международных судов в Гааге и Страсбурге, а также резолюции ОБСЕ и Совета Европы.



26 октября грузинский народ победит «Грузинскую мечту» и посредством единства и интеграции в Европейский Союз осуществит мирную политику для защиты наших национальных интересов. Грузия обязательно будет единой и мирной в своих международно признанных границах», — говорится в заявлении.



Напомним, что почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили обвинил грузинскую сторону в развязывании российско-грузинской войны 2008 года и пообещал извиниться за это перед осетинскими братьями и сестрами.



Источник: SOVA

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