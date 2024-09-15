

Член «Единства»: Иванишвили должен извиниться перед всеми военными

15.09.2024 19:31





«Бидзина Иванишвили должен извиниться перед всеми военными, перед каждым гражданином Грузии», — заявила лидер партии «Единства — Национальное движение» Тамар Кордзая. Так оппозиционный политик реагирует на обещание Бидзины Иванишвили «найти в себе силы извиниться» за произошедшее в 2008 году.



«Я не знаю, как он будет жить после этих слов. В социальных сетях озлобленные люди, которые разделяют героизм Анцухелидзе, они очень оскорблены. Извиняться нужно перед военными, которые героически сражались, защищая Грузию от русских», — сказал Кордзая.



Кроме прокомментировала заявления американского сенатора о том, что со время встречи с премьер-министром Ираклием Кобахидзе он заявил, что Соединенным Штатам Америки следует прекратить поддержку НПО:



«Наверное, Кобахидзе не знает, что у лжи короткие ноги. Конечно, очень грустно, когда партнерам приходится говорить, что они были не одни и услышали чужие требования Кобахидзе в адрес государства-партнера. Это очень тяжело. Всё обязательно закончится 26 октября», — заявила Кордзая.





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