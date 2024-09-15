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Хоштария: То, что позволил себе Бидзина Иванишвили в Гори - это шаг против собственной истории
15.09.2024 19:42
То, что позволил себе Бидзина Иванишвили в Гори - это шаг против собственной истории, страны, государства и народа. Так делают только враги, - заявила одна из лидеров «Коалиции за перемены» Элене Хоштария.
По ее словам, почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили должен извиниться перед грузинским народом.
«То, что позволил себе Бидзина Иванишвили в Гори - это шаг против собственной истории, страны, государства и народа. Так делают только враги, однако самое главное — это то, что шантаж, запугивание и подобная ложь не действуют на грузинский народ, а, наоборот, объединяют нас. Объединяет достоинство, объединяет наша история и, самое главное, объединяет наше будущее, которое будет европейским, безопасным и мирным.
Соответственно, если кому и придется извиняться в Грузии, так это лично Бидзине Иванишвили. Он должен извиниться перед грузинским народом. Выбор грузинского народа сделан. Такими недостойными заявлениями он только вредит себе. Мы сильны, едины, достойны, мы это неоднократно демонстрировали и то же самое скажем 26 октября уже на выборах», - заявила Хоштария.
Для справки, вчера на региональной встрече «Грузинской мечты» в Гори почетный председатель правящей партии Бидзина Иванишвили заявил, что «сразу после выборов 26 октября мы обязательно найдем в себе силы извиниться за то, что то в соответствии с полученным заданием, предательское «Национальное движение» в 2008 году окутало в пламени огня наших осетинских сестер и братьев.
Как отметил Иванишвили, августовская война 2008 года не была желанием ни грузинского, ни осетинского народа.
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