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Никол Пашинян посетит Грузию с официальным визитом


15.09.2024   20:02


16 сентября премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян посетит Грузию с официальным визитом.

Официальная церемония встречи премьер-министра Армении состоится в администрации правительства Грузии в 14:00.

Армянского коллегу примет премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Будут проведены встречи тет-а-тет и расширенном формате, после которых Ираклий Кобахидзе и Никол Пашинян выступят с совместными заявлениями для СМИ.


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