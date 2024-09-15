

Никол Пашинян посетит Грузию с официальным визитом

15.09.2024 20:02





16 сентября премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян посетит Грузию с официальным визитом.



Официальная церемония встречи премьер-министра Армении состоится в администрации правительства Грузии в 14:00.



Армянского коллегу примет премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Будут проведены встречи тет-а-тет и расширенном формате, после которых Ираклий Кобахидзе и Никол Пашинян выступят с совместными заявлениями для СМИ.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





