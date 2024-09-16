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The Hill: Иванишвили, использует путинскую схему, чтобы подавить инакомыслие
16.09.2024 12:23
«Основатель правящей партии «Грузинская мечта», миллиардер и де-факто лидер Бидзина Иванишвили, использует путинскую схему, чтобы подавить инакомыслие, консолидировать власть и поставить под угрозу вступление Грузии в Европейский союз», — пишет американское издание The Hill.
«В преддверии выборов партия пропагандирует теории заговора, согласно которым США и европейские лидеры стремятся устроить переворот и подтолкнуть страну к открытию второго фронта войны России против Украины».
Среди наиболее тревожных недавних действий, предпринятых «Грузинской мечтой» — это принятие спорной законодательной нормы, которая «отражает российский «закон об иностранных агентах»», — говорится в статье.
«Закон Кремля 2012 года вытеснил почти все независимые организации гражданского общества и используется для подавления антиправительственных выступлений».
Авторы статьи также отмечают, что в конце октября в Грузии состоятся решающие выборы. которые Соединенные Штаты и сторонники демократии рассматривают как свой последний шанс бросить вызов автократам, вдохновленным президентом России Владимиром Путиным.
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