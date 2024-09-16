

Представитель Бундестага Михаэль Рот прибыл в Грузию с официальным визитом

16.09.2024 12:36





Председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаил Рот находится в Грузии, - информацию об этом в соцсети распространяет сам Рот.



«Доброе утро, Тбилиси!» - пишет немецкий депутат на социальной платформе X.



Перед отъездом в Тбилиси он опубликовал еще один пост о Грузии, в котором пишет, что выборы должны быть свободными и справедливыми.



«Выборы должны быть свободными и справедливыми. Олигархия – отрава демократии. Закон анти- ЛГБТ не совпадает с долгой историей толерантности и открытости Грузии. Диалог важен. Германия + Евросоюз поддержат евроинтеграцию Грузии только в том случае, если власть изменит антидемократическую политику», - написал Рот.



Напомним, председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии несколько дней назад сообщил, что 16-18 сентября посетит Грузию и Армению.





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