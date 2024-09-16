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Глава МИД Грузии посещает Иорданию
16.09.2024 13:14
Министр иностранных дел Илия Дарчиашвили находится с визитом в Иорданском Хашимитском Королевстве.
В рамках визита Илья Дарчиашвили провел встречу с вице-премьером Королевства Иордания, министром иностранных дел Айманом Аль-Сафади.
На встрече была подчеркнута важность укрепления сотрудничества между Иорданией и Грузией в сферах экономики, туризма и торговли. Также была отмечена необходимость проведения еще одного раунда политических консультаций.
Министры также говорили о важности безвизового режима между двумя странами, который придаст дополнительный импульс углублению отношений между людьми.
Особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере образования и культуры. Илья Дарчиашвили поблагодарил своего коллегу за передачу участка земли возле места Крещения Спасителя у реки Иордан для строительства Центра грузинской культуры. Илья Дарчиашвили ознакомил Аймана Аль-Сафади с текущими работами, проводимыми грузинской стороной. Была подчеркнута необходимость обмена визитами на высшем уровне между двумя странами.
Глава МИД Грузии поблагодарил своего коллегу за непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.
Илья Дарчиашвили пригласил короля Иордании Абдаллу II ибн Аль-Хусейна в Грузию в удобное для него время.
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