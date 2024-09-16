

Антикоррупционное бюро безосновательно запросило информацию о движении «Выбирай Европу» - АМЮГ

16.09.2024 13:17





Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) распространила заявление по поводу запроса Антикоррупционного бюро на предоставление ему информации о деятельности гражданского движения «Выбирай Европу».



По мнению организации, обоснования, представленные Антикоррупционным бюро и Тбилисским городским судом, вызывают вопросы и указывают на наличие проблемных обстоятельств. Об этом сегодня, 16 сентября, заявила председатель АМЮГ Нона Курдованидзе.



6 сентября 2024 года Антикоррупционное бюро обратилось в Тбилисский городской суд с ходатайством о запросе информации о проведенных операциях по банковским счетам организации «Выбирай Европу» и ее учредителей, а также информации, касающейся активов.



В тот же день суд удовлетворил ходатайство. Ассоциация молодых юристов изучила как ходатайство бюро, так и постановление суда.



«Мы считаем, что существует ряд проблемных обстоятельств. С изменениями, внесенными в законодательство в 2024 году, Бюро получило полномочия запрашивать информацию в целях мониторинга финансовой деятельности политической партии, избирательного образования, лица с заявленной избирательной целью. В целях исключения рисков произвольных решений со стороны Антикоррупционного бюро законодательством предусмотрен механизм судебного контроля.



Как указали в организации, на основе изученных документов становится ясно, что в обращении Антикоррупционного бюро в суд не указано начат ли мониторинг по соответствующему субъекту, на каком основании он должен вестись, и в отношении какого конкретно субъекта осуществляется этот процесс.



АМЮГ указывает, что необходимость объема запрашиваемой информации и соответствие цели являются необоснованными.



Кроме того, информацию об основателях «Выбирай Европу» запрашивают еще до основания организации. Кроме того, и Бюро, и суд не указали на каком основании они запрашивают информацию об операциях, проведенных по счетам физических лиц.



«В условиях, когда независимость Антикоррупционного бюро не достигнута, принимаемые им необоснованные решения вызывают сомнения в произвольности использования мандата Антикоррупционного бюро. Такие решения создают риски снижения доверия к институту. Также в таких условиях суду тем более важно выполнить функцию баланса и гарантии защиты прав, которую он не выполнил в данном случае. Постановление суда не дает ответа ни на один из существенных вопросов, поднятых в этом деле», — указывает АМЮГ.



Ассоциация молодых юристов призывает Антикоррупционное бюро и суд руководствоваться нормами соблюдения требований закона и правовых принципов; Вести деятельность на основе этих принципов, чтобы не ограничивать законные права конкретных субъектов.



13 сентября члены движения «Выбирай Европу» назвали решение Тбилисского городского суда, удовлетворившего ходатайство Антикоррупционного бюро, опасным и заявили, что обжалуют его в Апелляционном суде.



«Выбирай Европу» — гражданское движение, основанное 11 июля. Его учредителями являются эксперт по безопасности Хатуна Лагазидзе, профессор ТГУ, политолог Лела Джеджелава, эксперт Георгий Рухадзе, доктор политических наук, профессор Университета Грузии Лаша Дзебисашвили и бизнесмен Ива Чкония.



Заявленная цель движения – защита европейского будущего Грузии, независимости и свободы страны.



«Netgazeti» пытался получить разъяснения от Антикоррупционного бюро, в частности, выяснить, чем обосновано в ведомстве указанное ходатайство, поданное в суд, однако в Антикоррупционном бюро ответа изданию не дали.



Ранее в «Выбирай Европу» заявили, что постарается максимально мобилизовать прозападных избирателей на выборах до 26 октября.



«Названием кампании будет «100 дней до победы», в которой будут задействованы грузины, проживающие в Грузии, и по всему миру», — заявила на презентации соучредитель движения Хатуна Лагазидзе.



На церемонии основания гражданского движения перед присутствующими выступили режиссер Лана Гогоберидзе, музыкант Николоз Рачвели, художник Гоги-Алекси Месхишвили, хореограф Нино Сухишвили, режиссер Леван Цуладзе, музыкант Нино Катамадзе и другие.



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