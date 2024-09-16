

Гоциридзе: Извинения Иванишвили были не перед осетинами и абхазами, а перед Россией и Путиным

16.09.2024 13:42





Основное содержание заявления Бидзины Иванишвили, сделанного в Гори - извинение не перед осетинами и абхазами, а перед Россией и Путиным – «Грузинская мечта» занимается обелением России, ее оправданием в оккупации территорий Грузии, а в подстрекательстве и начале войны обвиняет США и Запад, - об этом «IPN» заявил оппозиционный член парламента Роман Гоциридзе.



По словам Гоциридзе, заявления власти «Грузинской мечты» касательно августовской войны 2008 года противоречат решениям Страсбургского и Гаагского судов, согласно которым именно Россия виновна в оккупации территорий Грузии.



«Парадокс, но позиции «Грузинской мечты» в международных судах противоречит сегодняшняя «Грузинская мечта» – сегодняшний Иванишвили выступает против вчерашнего Иванишвили!



Власть встала на путь предательства и стала открытым союзником России. Это заявление Бидзины Иванишвили вызвало воодушевление властей России, это естественно», - сказал Роман Гоциридзе.



Для справки, на региональной встрече «Грузинской мечты» в Гори Бидзина Иванишвили заявил, что «сразу после выборов 26 октября мы обязательно найдем в себе силы извиниться за то, что то в соответствии с полученным заданием, предательское «Национальное движение» в 2008 году окутало в пламени огня наших осетинских сестер и братьев». Как отметил Иванишвили, августовская война 2008 года не была желанием ни грузинского, ни осетинского народа.





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