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Гоциридзе: Извинения Иванишвили были не перед осетинами и абхазами, а перед Россией и Путиным
16.09.2024 13:42
Основное содержание заявления Бидзины Иванишвили, сделанного в Гори - извинение не перед осетинами и абхазами, а перед Россией и Путиным – «Грузинская мечта» занимается обелением России, ее оправданием в оккупации территорий Грузии, а в подстрекательстве и начале войны обвиняет США и Запад, - об этом «IPN» заявил оппозиционный член парламента Роман Гоциридзе.
По словам Гоциридзе, заявления власти «Грузинской мечты» касательно августовской войны 2008 года противоречат решениям Страсбургского и Гаагского судов, согласно которым именно Россия виновна в оккупации территорий Грузии.
«Парадокс, но позиции «Грузинской мечты» в международных судах противоречит сегодняшняя «Грузинская мечта» – сегодняшний Иванишвили выступает против вчерашнего Иванишвили!
Власть встала на путь предательства и стала открытым союзником России. Это заявление Бидзины Иванишвили вызвало воодушевление властей России, это естественно», - сказал Роман Гоциридзе.
Для справки, на региональной встрече «Грузинской мечты» в Гори Бидзина Иванишвили заявил, что «сразу после выборов 26 октября мы обязательно найдем в себе силы извиниться за то, что то в соответствии с полученным заданием, предательское «Национальное движение» в 2008 году окутало в пламени огня наших осетинских сестер и братьев». Как отметил Иванишвили, августовская война 2008 года не была желанием ни грузинского, ни осетинского народа.
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