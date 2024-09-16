

Гиви Таргамадзе: Мы не уступим вам эту страну ни в какой версии

16.09.2024 13:48





«Мы не уступим вам эту страну ни в какой версии. Вам лучше забыть об этом, вас не спасут даже извинения на коленях перед грузинским народом. Вы получите то, что заслуживаете, жестко и беспощадно», — пишет в соцсети бывший член «Национального движения» Гиви Таргамадзе.



«Эти парни боролись за мир. За настоящий, надежный, безопасный мир. Сейчас он хочет запихнуть всех людей внутрь построенного им свинарника и заставить их хрюкать по своей прихоти. Те, кто этим очарован, ради Бога, вы никогда не покидали эту трясину, валяйтесь в ней и дальше, в главном свинарнике, где вас ждут новые Романовы нового «выпуска. Мы не уступим вам эту страну ни в какой версии, даже если нам придется пожертвовать собой. Вам лучше забыть об этом, вас не спасут даже извинения на коленях перед грузинским народом. Вы получите то, что заслуживаете, жестко и беспощадно. Не повторяй путь Каддафи, или повтори, ты этого достоин», — пишет Гиви Таргамадзе.







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