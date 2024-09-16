

В Грузию с визитом прибыл Никол Пашинян

16.09.2024 14:44





В администрации правительства Грузии состоялась официальная церемония встречи премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.



Своего армянского коллегу в администрации правительства встретил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Сегодня же состоятся встречи премьер-министров двух стран с глазу на глаз и в расширенном формате, после чего Ираклий Кобахидзе и Никол Пашинян выступят с совместными заявлениями для СМИ.





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