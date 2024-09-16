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В Грузию с визитом прибыл Никол Пашинян
16.09.2024 14:44
В администрации правительства Грузии состоялась официальная церемония встречи премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.
Своего армянского коллегу в администрации правительства встретил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Сегодня же состоятся встречи премьер-министров двух стран с глазу на глаз и в расширенном формате, после чего Ираклий Кобахидзе и Никол Пашинян выступят с совместными заявлениями для СМИ.
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