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В Грузию с визитом прибыл Никол Пашинян


16.09.2024   14:44


В администрации правительства Грузии состоялась официальная церемония встречи премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.

Своего армянского коллегу в администрации правительства встретил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Сегодня же состоятся встречи премьер-министров двух стран с глазу на глаз и в расширенном формате, после чего Ираклий Кобахидзе и Никол Пашинян выступят с совместными заявлениями для СМИ.


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