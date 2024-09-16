

Член партии «Гахария-за Грузию» напомнил Иванишвили, что «главный виновник оккупации — РФ»

16.09.2024 14:44





Член партии «Гахария-за Грузию» Бека Лилуашвили комментирует заявление почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванившили о необходимости извиниться перед осетинами за события 2008-ого. Это одно из самых «серьезных заявлений Бидзины Иванишвили о том, что Россия как агрессор и оккупант полностью избежала ответственности», заявил Лилуашвили.



«Казалось, что он полностью возложил вину на Запад, что, я думаю, и было основной темой его речи. Что касается извинений, то мы должны понимать, что это двусторонний процесс.



Основой для осуществления этого двустороннего процесса является наличие очень четкой, общей позиции о том, что главным обвиняемым и виновником нашей оккупации является Российская Федерация. Сегодня, к сожалению, кажется, что представители оккупационного режима на оккупированных территориях лучше, чем правительство «Грузинской мечты», понимают, что возможность мирного восстановления территориальной целостности Грузии – это вступление в Евросоюз и быстрое развитие страны.



Ради дополнительных 1-2 голосов и для того, чтобы просто пережить эти выборы, «Грузинская мечта» пошла на многое. Они затронули такие вопросы, которым не нужно учить и нравоучать грузинский народ», — сказал Лилуашвили.



Напомним, 14 сентября на региональном собрании «Грузинской мечты» в Гори Бидзина Иванишвили заявил, что после того, как завершатся выборы «мы обязательно найдём в себе силы извиниться за то, что, в соответствии с заданием предательское «Национальное движение» объяло огнем в 2008 году наших осетинских братьев и сестёр».



Источник: SOVA

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