

Нового чемпиона UFC Мераба Двалишвили представят к высшей государственной награде

16.09.2024 14:57





Мы продолжаем традицию и вместе со спикером парламента приняли решение представить Мераба Двалишвили к высшей государственной награде, - заявил на заседании правительства премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Как отметил премьер-министр, Мераб Двалишвили прошел очень трудный путь к этому успеху, и эта победа для него вдвойне ценна.



«Хочу поздравить Мераба Двалишвили со вчерашним большим успехом. Мы все смотрели это важное выступление, которого с большим интересом ждала вся Грузия, и надо отметить, что уже второй год грузин побеждает в UFC, что является уникальным достижением и говорит об особом спортивном таланте. нашей страны и таланта грузин. Надо отметить, что Мерабу пришлось пройти очень трудный путь к этому успеху, и эта победа для него вдвойне ценна.



Мы продолжаем традицию и вместе с председателем парламента приняли решение выдвинуть Мераба Двалишвили к высшей государственной награде", - сказал премьер-министр.



Напомним, что Мераб Двалишвили является бойцом UFC. Вчера он провел бой за чемпионский титул, в котором одолел американца Шона О'Мэлли. Сейчас в UFC два чемпиона из Грузии - Мераб Двалишвили и Илья Топурия.





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