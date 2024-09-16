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Михаил Рот: Закон об «иностранных агентах» - отрава для демократической культуры в Грузии


16.09.2024   15:25


Критичные, смелые неправительственные организации - опора сильной, прочной демократии, - об этом пишет председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаил Рот на социальной платформе X, где публикует фото встречи с представителями гражданского общества.

По его словам, закон об «иностранных агентах» является ядом для демократической культуры в Грузии и должен быть упразднен.

«Это гражданское общество. Критичные, смелые неправительственные организации являются основой сильной, крепкой демократии. Спасибо вам за вашу проевропейскую приверженность и вдохновляющую работу. Закон об «иностранных агентах» - отрава для демократической культуры в Грузии, и поэтому должен быть отменен», - пишет Рот.

Напомним, Михаил Рот прибыл в Грузию сегодня.


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