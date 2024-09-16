

Кобахидзе: Мы готовы сыграть свою роль в обеспечении мира и стабильности в регионе

16.09.2024 16:39





На сегодняшней встрече я поблагодарил своего коллегу, господина премьер-министра, за историческое решение, за поддержку резолюции ООН, связанной с возвращением вынужденно перемещенных лиц и беженцев в Абхазию и Цхинвальский регион. Конечно, это решение еще больше углубит отношения между нашими двумя странами, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на совместном брифинге вместе со своим армянским коллегой Николом Пашиняном.



По его словам, на встрече с армянским коллегой они обсудили все аспекты отношений между Грузией и Арменией, а также вызовы и глобальные вопросы в регионе. Кобахидзе поблагодарил Пашиняна за вклад в развитие двусторонних отношений.



«Для меня большая честь впервые в качестве премьер-министра принимать в Грузии премьер-министра Республики Армения. Для меня большая честь принимать представительную делегацию из Армении.



Я хотел бы еще раз вспомнить о своем визите в Армению в марте и поблагодарить за теплое гостеприимство. Наши отношения, отношения между Грузией и Арменией, основаны на многовековых отношениях и дружбе между нашими народами и многовековом уважении. Мы рады, что все это переросло с политической точки зрения в наше стратегическое партнерство, что, конечно, будет еще больше способствовать дальнейшему углублению наших отношений. Я рад, что подписание соглашения о стратегическом партнерстве уже сыграло переломную роль в плане углубления наших отношений, и все это имеет конкретные практические результаты. На сегодняшней встрече я поблагодарил своего коллегу, господина премьер-министра, за историческое решение поддержать резолюцию ООН, касающуюся возвращения вынужденно перемещенных лиц и беженцев в Абхазию и Цхинвальский регион. Безусловно, это решение еще больше углубит отношения между нашими двумя странами. Я также поблагодарил своего коллегу за поддержку суверенитета и территориальной целостности.



Я хотел бы отметить очень высокую динамику наших отношений… Сегодня мы говорили о развитии отношений между нашими странами во всех направлениях, будь то политическое, экономическое сотрудничество или сотрудничество в области культуры, образования и других сферах. Конечно, все эти сферы для нас равно приоритетны», - сказал Кобахидзе.



Он говорил о поддержке Грузией мира и стабильности в регионе.



«Грузия поддерживает стабильность и мирное сосуществование на Южном Кавказе, и в этом плане я хотел бы подчеркнуть важность наших совместных усилий в процессе преодоления вызовов, существующих в регионе. Грузия приветствует процесс мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, и конкретно усилия властей Армении, направленные на нормализацию отношений с соседними странами. Мы готовы исполнить свою роль в обеспечении мира и стабильности в регионе в рамках наших возможностей. В заключение я хотел бы выразить свое удовлетворение состоявшимися сегодня встречами. У нас были очень интересные беседы. Я рад, что у меня еще раз была возможность обменяться мнениями по всем темам, касающимся грузино-армянских отношений, процессов, происходящих в регионе, процессов, происходящих глобально, и еще раз хочу поблагодарить господина премьера за приезд в Грузию и за его вклад в развитие грузино-армянских отношений», - сказал Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





