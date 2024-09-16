

Белорусского журналиста не впустили в Грузию, ему грозит депортация

16.09.2024 16:55





После возвращения из Польши проживающего в Грузии белорусского журналиста Андрея Мялешко не пустили в страну. Информацию журналист опубликовал в Facebook 16 сентября.



Ему было отказано во въезде в страну по статье, которая трактуется как «иные случаи, предусмотренные законодательством Грузии». Такая официальная причина отказа использовалась в подобных случаях и раньше.



«Нас отправляют обратно в Польшу просто так. Забрали паспорта и сидимв странной комнате в аэропорту Кутаиси», – пишет Мялешко в Facebook.



Андрей Мялешко вместе с дочерью возвращался в Грузию, где он проживает уже три года с 2021 года в Батуми с женой и двумя детьми, после того как покинул Беларусь по политическим мотивам. «Они отвезут меня обратно в Польшу следующим доступным рейсом. Насколько я понял, с рейсом, который будет лететь из Кутаиси в Варшаву», – рассказал журналист изданию «Позірк». Другой его сын и жена находятся в Грузии.



По словам журналиста, его и его дочь «закрыли в комнате, забрали паспорта». «Паспорта отдадут тогда, когда поедем в Польшу. Больше ничего не говорят», – заявил журналист.



Андрей Мялешко заявил, что пытался запросить международную защиту в Грузии, на что ему ответили: «Вы прожили в Грузии три года, почему вы не сделали этого раньше?». Ему сказали, что он не может сейчас запросить международную защиту.



Радио «Свобода» цитирует еще одного белоруса, правозащитника Романа Кисляка, проживающего в Грузии, по словам которого, «в такой ситуации человек может запросить международную защиту» и что достаточно сделать такое заявление сотрудникам аэропорта, даже если у него конфискуют паспорт. Заявление может быть как письменным, так и устным.



Civil Georgia

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