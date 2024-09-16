

Суд приговорил к четырем годам лишения свободы активиста, протестовавшего против закона об иноагентах

16.09.2024 16:57





Тбилисский городской суд 16 сентября признал виновным Георгия Шанидзе, активиста, выступавшего против закона об «иностранных агентах», и бывшего военного, воевавшему на стороне Украины в войне против России, по статье 265 (незаконное посев, выращивание или культивирование растения, содержащего наркотические вещества) и статье 187 (за повреждение камер наблюдения) УК Грузии и приговорил его к 4 годам лишения свободы.



Шанидзе был задержан во время акций протеста против закона об иноагентах. Сначала Генеральная прокуратура предъявила ему обвинение по части первой статьи 187 УК. Позже ему также предъявили обвинение в незаконной посадке, выращивании или культивировании растения, содержащего наркотическое вещество. 28 июля суд отклонил его ходатайство об освобождении под залог.



Заседание проходило на фоне митинга в поддержку Шанидзе возле здания суда. Анонсируя акцию, сторонники Шанидзе заявили: «Георгий Шанидзе был выбран российскими властями Грузии «наилучшей жертвой» среди граждан, борющихся против российского закона, чтобы запугать общественность его образцовым, демонстративным наказанием, усилить чувство безнадежности и несправедливости и укрепить свои позиции перед выборами».





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