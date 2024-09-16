

Кобахидзе благодарит Пашиняна за поддержку территориальной целостности Грузии

16.09.2024 17:07





Глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном поблагодарил его за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.



Кроме того, Кобахидзе поблагодарил Пашиняна за «историческое решение» – поддержку в ООН резолюции по грузинским беженцам.



«Конечно, это решение еще больше углубит отношения между странами», – сказал Кобахидзе.



По словам грузинского премьера, стороны обсудили развитие отношений в политической, экономической, культурной и образовательной сферах. Он добавил, что Грузия поддерживает стабильность и мирное сосуществование на Южном Кавказе и приветствует подписание в ближайшем будущем мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.



«Наши усилия, особенно в направлении преодоления существующих трудностей в регионе, продолжаются. Грузия приветствует позитивный процесс в разрешении конфликта между Арменией и Азербайджаном. И мы готовы сыграть свою роль в обеспечении стабильности», – сказал Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





